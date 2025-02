Rifa solidária busca arrecadar recursos para o tratamento de Helena, criança com condição rara

Diante das dificuldades financeiras para garantir o tratamento da filha, a pequena Helena Sena Cavalcante, de 2 anos, a mãe, Sandy Sena Daniel, está promovendo uma rifa solidária. O objetivo é arrecadar recursos para custear exames, consultas médicas, medicamentos e possíveis novas cirurgias que a criança precisa realizar fora do estado.

Helena enfrenta uma série de complicações de saúde, incluindo encefalopatia crônica não evolutiva e leucomalácia periventricular, além de problemas respiratórios severos. A mãe, que se dedica integralmente ao cuidado da filha, busca apoio da comunidade para continuar o tratamento da menina.

Cada número da rifa custa R$ 5,00, e o prêmio será uma pulseira e um anel da Magold. A iniciativa é uma das formas encontradas por Sandy para tentar suprir os altos custos do tratamento, que incluem consultas com neuropediatra, fisioterapia, fonoterapia, medicamentos controlados e deslocamentos para consultas fora do estado.

Além da venda dos números da rifa, Sandy também está em busca de doações de prêmios para novos sorteios solidários. “Qualquer item que possa ser rifado será de grande ajuda. Estamos tentando de tudo para que minha filha tenha acesso ao tratamento que precisa”, afirma.

Interessados em contribuir, seja adquirindo números ou doando prêmios para novas rifas, podem entrar em contato diretamente com Sandy. A chave Pix para doações é 6896046239.