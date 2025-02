Rodrigo Faro comemora volta à TV Globo após 17 anos: ‘misto de emoções’

Rodrigo Faro, de 51 anos, e Luciana Gimenez, de 55, irão participar da próxima temporada da “Batalha do Lip Sync”, no Domingão com Huck, na TV Globo, que estreia no próximo domingo (9).

Nas redes sociais, Faro, que deixou a Record em dezembro, celebrou: “A gente está indo para o Projac, que agora não é mais Projac, no meu tempo era, hoje é Estúdios Globo. Hoje, é dia de ensaio, depois de 17 anos estamos de volta. Vamos ver como vai ser isso aí. Com certeza, vai ser muito legal”.

“Já tá todo mundo sabendo agora, já divulgaram o que estou fazendo aqui no Rio de Janeiro. Vai ser muito bacana esse reencontro com amigos, pessoas que trabalhei há muito tempo, passear pelo Projac. Faz 17 anos que eu não voltava e hoje aconteceu. Estou super ansioso, vai ser um misto de emoções”, acrescenta.

Logo depois, ele dá alguns spoilers da Batalha do Lip Sync. “Olha, eu vou fazer algo que vai lembrar muito o ‘Dança Gatinho’. Não posso falar se é cantor, se é cantora, mas com certeza vai lembrar muito a minha história no meu programa. Já o segundo Round é pra emocionar todo mundo, pra tocar no coração do Brasil. Só isso que posso falar”, disse.

Apesar de não mencionar o artista, Rodrigo Faro comentou que passou o dia ensaiando de salto alto. “Três horas de ensaio e foi muito especial. São dois números, e o primeiro é um número de muita coreografia, salto alto… é uma loucura. O segundo é extremamente emocionante, com uma surpresa linda pra vocês”, promete.

Por fim, ele agradeceu a TV Globo, o apresentador Luciano Huck e toda equipe do dominical. “Pra quem estava com saudades de me ver aos domingos, onde fiquei tanto tempo, 10 anos, a gente vai estar agora nesse domingo na ‘Batalha do Lip Sync’. Uma batalha muito legal com Luciana Gimenez, que é uma amiga. Essa volta para a Globo foi muito especial mesmo, passou um filme na minha cabeça, época de novela, foram 11 anos de TV Globo”, comenta.

Faro explica que o ensaio continua nesta quinta-feira (6) e o programa será gravado amanhã.