Os usuários do estado do Acre da rede de internet provida pela empresa Oi estão com os serviços interrompidos, o que atinge, aproximadamente, 200 mil consumidores.

O estado de Rondônia também está sendo parcialmente afetado pelos problemas de conexões. Ao que tudo indica, a distribuição estaria comprometida pelo rompimento de uma fibra óptica, em Goiás, e que não haveria previsão para que o problema fosse solucionado.

A empresa se encontra em recuperação judicial e não realiza mais operações no Acre no ramo de telefonia móvel, atuando apenas com os serviços de internet, além disso o apoio técnico da operadora não está mais disponível.