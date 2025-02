Saiba quanto Rodrigo Bocardi ganhava por hora com media training

Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo na última semana por violar o código de conduta e ética da emissora. Além do trabalho como jornalista, ele ainda atuava por fora e fornecia consultoria e media training para empresas e políticos. Um documento mostrou que ele tinha um alto faturamento com as práticas.

De acordo com o portfólio de uma das empresas do comunicador, ele cobrava R$ 55 mil por hora e, em outubro de 2023, chegou a realizar 10 sessões do tipo. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, que teve acesso ao documento. Uma das empresas, teria sido o Bradesco, algo que é proibido pelo Grupo Globo por gerar conflito de interesses.

Demissão de Rodrigo Bocardi da Globo

TV Globo anunciou, na noite de 30 de janeiro, que o jornalista Rodrigo Bocardi foi desligado da emissora.

A empresa alegou que o motivo da demissão foi o descumprimento de “normas éticas do jornalismo da Globo”.

Além disso, o canal destacou ainda que “não comenta decisões de compliance”.

O apresentador Rodrigo Bocardi entrou na TV Globo em 1999.

Nos quase 26 anos na emissora, ele atuou como correspondente em Nova York e como repórter e apresentado de vários telejornais, como o Jornal Nacional.

O último programa apresentado por ele foi o Bom Dia São Paulo, cargo que exercia deste 2013.

Em 2023, Rodrigo Bocardi foi um dos apresentadores da transmissão do Carnaval de São Paulo.

Caso um jornalista ofereça o serviço media training fora fora da Globo, é necessário informar internamente sobre a ação, que passa por uma avaliação. Dony de Nuccio, em 2019, negociou com o mesmo banco de Bocardi e também foi desligado do canal. Por conta da ação de compliance, Rodrigo Bocardi foi demitido por justa causa.