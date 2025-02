O Corpo de Bombeiros do Acre lançou uma lista com a homologação das matrículas dos alunos no próximo curso de formação de soldados bombeiros militares de 2025. O material foi divulgado no Diário Oficial do Estado, na manhã desta quinta-feira (27).

A lista conta com 44 nomes confirmados na publicação, com validade retroativa, valendo a partir do dia 10 de fevereiro de 2025. Ainda no documento, o Corpo de Bombeiros do Acre convoca os alunos para a matrícula, a ser realizada entre os dias 27 de fevereiro à 10 de março, das 7h às 13h na Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, na a no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira, localizado na Via Verde Km 2.

Os requisitos para as matrículas serem realizadas, assim como os documentos necessários para que sejam concluídas, podem ser conferidos através do documento abaixo: