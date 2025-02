Salário em café? Empresa entra na brincadeira e funcionários comemoram ‘pagamento dos sonhos’

Se café fosse moeda oficial, os funcionários da Café Contri estariam milionários! A empresa publicou um vídeo mostrando colaboradores recebendo parte do pagamento em café – e, ao contrário do que se poderia imaginar, a reação foi de alegria e pedidos por mais.

No vídeo, os funcionários entram na brincadeira e reagem com entusiasmo ao “salário diferenciado”, ressaltando o valor do café nos dias de hoje. O conteúdo arrancou risadas e despertou a imaginação dos internautas, que comentaram sobre a ideia de ser um sonho receber café como pagamento e até guardá-lo como investimento.

O vídeo não apenas relembrou o amor dos brasileiros pela bebida, mas também o cenário atual do mercado: segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o preço do grão deve subir cerca de 25% nos próximos meses, pressionado pelo aumento nos custos de produção.

Enquanto o aumento no preço preocupa consumidores, o bom humor segue sendo um ingrediente essencial.