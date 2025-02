Samba das Moças realiza quarta edição do baile de Carnaval com entrada gratuita

O tradicional baile de Carnaval Samba das Moças chega à sua quarta edição no dia 1º de março (sábado de Carnaval), a partir das 19h30, no Casarão. Com entrada gratuita e acessibilidade em Libras, o evento promete um verdadeiro passeio pelos ritmos carnavalescos do Brasil.

Além da festa, os participantes podem concorrer a um prêmio de R$ 150 na categoria Fantasia Mais Criativa. Para participar, basta caprichar no look e entrar no clima da folia.

O evento é uma realização de Narjara Saab, com produção da Acreativa Produções e financiamento da Lei Paulo Gustavo, através do edital da Fundação Elias Mansour.