Secretários, representantes de poderes e prefeitos participam da posse de Nicolau na Aleac; FOTOS

Acontece neste sábado (1) a posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o biênio 2025/2026. O deputado Nicalou Júnior se tornou o novo presidente da Casa.

O cargo foi deixado pelo deputado Luiz Gonzaga.

Representantes de diversos poderes marcaram presença na solenidade e compuseram o dispositivo, a saber: o procurador-geral do Ministério Público do Estado (MPAC), Danilo Lovisaro; a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro; e a defensora pública Simone Santiago, representando a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE).

Também compuseram o dispositivo o governador Gladson Cameli e os prefeitos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, Tião Bocalom e Zequinha Lima. A posse foi prestigiada também por secretários municipais e de Estado.

Como fica a nova mesa diretora?

Além de Nicolau Júnior (PP), a mesa terá como vice-presidente o deputado Pedro Longo (PDT) como vice. A primeira secretaria será do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e a segunda secretaria do deputado Chico Viga (PDT).

A segunda vice-presidência terá a deputada Maria Antônia (PP) à frente; a 3ª secretária, Antônia Sales (MDB); a 3ª vice-presidência, Eduardo Ribeiro (PSD); 4º secretário, Gene Diniz (Republicanos) e 5º secretário, André Vale (Podemos).

Confira a galeria: