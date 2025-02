Semana do Cinema agita Cine Araujo no Via Verde Shopping com ingressos a R$10

A Semana do Cinema chegou, trazendo uma programação digna de tapete vermelho. De 6 a 12 de fevereiro, o Cine Araújo no Via Verde Shopping convida o público a celebrar a sétima arte com ingressos a apenas R$ 10 e uma seleção de filmes que mistura grandes estreias, clássicos modernos e produções indicadas ao Oscar.

Entre os destaques da programação, segue em cartaz “Ainda Estou Aqui”, a grande aposta do cinema nacional nesta temporada. O filme concorre em três categorias no Oscar 2025 – Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz para Fernanda Torres – e segue emocionando o público com sua poderosa narrativa. Outro nome forte na corrida pelo Oscar é “Emilia Pérez”, estrelado por Selena Gomez e Zoe Saldaña, que chega com grande prestígio ao cinema após suas indicações e prêmios no Festival de Cannes.

Além das produções premiadas, a programação traz lançamentos imperdíveis para o dia 06. “Acompanhante Perfeita” mergulha no suspense e na ficção científica ao contar a história intrigante de um romance que desafia a realidade. Para quem busca ação e adrenalina, “Blindado” coloca Sylvester Stallone em um papel inusitado como o vilão de uma perseguição eletrizante. No cenário nacional, “Capitão Astúcia” apresenta um herói improvável e encantador, trazendo poesia e imaginação à tela.

Os fãs de cultura pop também têm motivos para comemorar: “Dragon Ball Daima” chega para celebrar os 40 anos da icônica franquia, trazendo Goku e seus amigos em uma nova e misteriosa aventura. Já “Conclave”, baseado no livro de Robert Harris, promete um thriller político instigante, repleto de reviravoltas.

E para completar a experiência cinematográfica, a Semana do Cinema oferece um Combo Especial por apenas R$ 29,00, incluindo 2 refrigerantes de 310ml ou 350ml e 1 pipoca média – o acompanhamento perfeito para curtir grandes estreias com o máximo de conforto.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheteiras do Cine Araújo no Via Verde Shopping ou online pelo site www.ingresso.com. Escolha seu filme, aproveite os preços especiais e mergulhe no melhor que o cinema tem a oferecer!

