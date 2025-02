Senador Alan Rick impulsiona projeto de inclusão digital, capacitação profissional e sustentabilidade no Acre

O senador Alan Rick (União Brasil) anunciou o pagamento de mais R$ 959.401,06, que corresponde a segunda parcela de uma emenda de R$ 1,5 milhão destinada à implantação do primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores do Acre. O repasse total já realizado à FUNTAC foi de R$ 1.134.008,73 para a implantação do CRC. O restante ainda será liberado.

Assim como já ocorre em outros estados, o Centro promoverá oportunidade de capacitação profissional para jovens e adultos com a oferta de cursos e oficinas; o cuidado com o meio ambiente através da recuperação de equipamentos de informática em desuso, como computadores e notebooks antigos ou defeituosos. Esses dispositivos serão restaurados e se tornarão peças-chave na criação de Pontos de Inclusão Digital (PIDs), que serão implementados em escolas municipais, telecentros, bibliotecas públicas e outros espaços comunitários de Rio Branco e de outras cidades do Acre.

“A expectativa é que até o final de março, possamos iniciar as atividades do Centro de Recondicionamento de Computadores, que vai se chamar Escola Indústria Digital do Acre, lá no térreo do prédio da Advocacia Geral da União (AGU), no centro da cidade”, informou a diretora de planejamento da FUNTAC e coordenadora-geral do CRC, Mirla Miranda.

Mirla informou ainda que a reforma do espaço da AGU já deve iniciar nos próximos dias, resultado de uma parceria com a Secretaria de Obras do Estado (SEOP) e agradeceu o senador pela destinação do recurso.

“O projeto tem esse nobre objetivo de capacitar nossos jovens com base em três pilares: educação ambiental, informática básica e o recondicionamento dos computadores. E tudo isso fará com que esses jovens tenham acesso a um universo digital muito amplo de empregabilidade. Estamos muito felizes com essa parceria do senador Alan Rick que viabilizou o recurso para que tudo isso se torne realidade”, completou ela.

Em sua postagem nas redes sociais, o senador Alan Rick celebrou a iniciativa e convidou a população acreana a celebrar a chegada do CRC. “Estamos trabalhando para garantir mais oportunidades para o nosso povo, especialmente, para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Esse projeto vai mudar a vida de muitas famílias acreanas”, destacou.

A parceria entre o senador Alan Rick, o Ministério das Comunicações, a AGU e governo do estado, através da FUNTAC e SEOP vai abrir novos horizontes para a juventude, dando a ela a oportunidade de transformar o futuro por meio da tecnologia.