Shih tzu cruza com pinscher por acidente, e filhotes conquistam web

A internauta Ariane Miranda compartilhou nas redes sociais o caso curioso do seu cachorro da raça shih tzu que cruzou acidentalmente com uma cadela pinscher. Como resultado, nasceram cães com aparência fofa e pelagem espetada, lembrando o famoso “fiapo de manga” — um “tipo” amado de vira-lata.

Em vídeo compartilhado no TikTok, Ariane, moradora de União da Vitória, no Paraná, mostra os filhotes frutos do cruzamento do shih tzu com a pinscher de sua irmã. Embora o acasalamento não tenha sido planejado, o resultado encantou a todos.

De acordo com a tutora, o incidente aconteceu quando ela se mudou temporariamente para a casa da irmã por conta das enchentes que afetaram sua casa em 2023. Nessa época, os cães acabaram acasalando, resultando na ninhada que viralizou nas redes sociais. Nos comentários do vídeo, muitos internautas se identificam com a situação. “Eu tenho uma mistura dessa em casa! É um temperamento confuso”, disse uma pessoa. Outra escreveu: “Eu tenho, e eles nasceram assim mesmo, com o rostinho fininho”.