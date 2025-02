E ai pessoal, como tá esse começo de fevereiro hein? Desta vez não teremos o carnaval no mês de fevereiro como habitualmente acontece, mas isso não quer dizer que você precisa deixar de curtir o seu final de semana. Então cola comigo que eu vou te mostrar o que tem de melhor na cidade com mais um Giro Cultural do ContilNet!

Quinta-feira

A semana começa daquele jeito, com mais um especial de dupla sertaneja, então prepare suas botas, calça apertada, uma boa fivela de cinto e um chapéu para curtir a noite dedicada à dupla Henrique e Juliano, lá no Brazin.

A noite de quinta-feira fecha ainda com a dobradinha de Karaokês mais conhecida da cidade, com o Garagem e o Studio abrindo suas portas para os cantores de chuveiro.

Sexta-feira

O Pagodinho do Edil continua marcando presença no nosso Giro Cultural, com aquela cerveja geladinha e muita música boa lá pelo Brazin!

A Casa do Rio também vai estar de portas abertas, com A Farra, com um encontro entre quatro cantoras famosas da noite Rio Branquense!

O Rock também não pode parar, e por isso a Confraria traz os maiores clássicos do gênero pra você tirar suas roupas pretas do armário e aproveitar a noite de sexta-feira.

O Studio vai trazer ainda um especial com cinco bandas para aqueles que gostam de uma sonoridade mais pesada! Vai ser dia de soltar a cabeleira e balançar ela a noite inteira!

O Mojubá continua aparecendo por aqui, sendo um espaço diferente na cidade que vem ganhando cada vez mais destaque! A noite por lá é comandada pelo Samba do Alagbe!

Sábado

Você era um telespectador assíduo da antiga MTV e não perdia o lançamento de um show do Acústico MTV? Então se prepare que a noite de sábado vai contar com um compilado das melhores versões de músicas apresentadas pelo projeto da MTV, lá na Confraria!

E pra quem achou que não teríamos uma boa baladinha essa semana, a Moon nunca decepciona e traz uma atração nacional para este fim de semana, com a apresentação do MC Rikinho.

Pouca balada essa semana? Não mesmo! Os farofeiros do pop de plantão podem se sentirem agraciados, já que essa semana o Studio trás uma noite especial para eles! Preparem seus looks porque vai ser noite pra servir muito!

Domingo

Achou que tava pouco samba essa semana? Achou errado! O Mojubá vai estar trazendo mais um dia com muita música e cervejinha gelada! Bora domingar com um bom sambinha!

Preparem os capacetes e ombreiras porque neste domingo temos a final do Super Bowl, o encerramento da temporada da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos. E aí, será que os Chiefs vencem e Taylor Swift terá uma noite feliz ou o título vai pros Eagles? Só tem um jeito de saber, que é indo lá pro Garagem acompanhar esse jogo!

E ai, onde eu te encontro essa semana?