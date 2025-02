Susep publica edital de concurso com 75 vagas e salário de até R$ 18 mil; veja como participar

Está na praça o edital SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)! Conforme o documento, são ofertadas no concurso 75 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para o o cargo de Analista Técnico. O salário inicial é de R$ 18.033,52.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 17 de fevereiro a 10 de março, no site da banca organizadora, Cebraspe, ao custo de R$ 150,00. As provas são previstas na data de 8 de junho.

Principais datas do concurso

Inscrições : de 17/02 a 10/03

: de 17/02 a 10/03 Isenção da taxa : de 17/02 a 10/03

: de 17/02 a 10/03 Último dia para pagamento : 28/3/2025

: 28/3/2025 Prova: 08/06

Cargos, vagas e remunerações do edital SUSEP

CARGOS VAGAS SALÁRIO CARGO 1: ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: CONTABILIDADE PÚBLICA 3 + CR R$ 18.033,52 ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONA 12 + CR R$ 18.033,52 ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: SUPERVISÃO E REGULAÇÃO DE MERCADOS 30 + CR R$ 18.033,52 ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS 30 + CR R$ 18.033,52

ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: CONTABILIDADE PÚBLICA : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de Contabilidade.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de Contabilidade. ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: SUPERVISÃO E REGULAÇÃO DE MERCADOS : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. ANALISTA TÉCNICO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Etapas e provas do edital SUSEPA seleção para todos os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e prova discursiva, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros, serão realizadas nas 27 capitais das Unidades da Federação.Prova ObjetivaAs fases do concurso estão descritas no quadro a seguir:

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO DISCIPLINAS NÚMERO DE ITENS (P 1 ) Objetiva Conhecimentos gerais (para todos os cargos) Língua Portuguesa 10 Noções de Lógica e Estatística 10 Noções de Direito Administrativo 5 Noções de Direito Constitucional 5 Mercado de Seguros, Previdência Complementar Aberta, Capitalização e Resseguros 20 (P 2 ) Objetiva Conhecimentos específicos para o Cargo 1: Analista Técnico – Área: Contabilidade Pública Contabilidade Geral 20 Contabilidade Pública 20 Administração Financeira e Orçamentária 20 Controle e Gestão Pública 20 (P 2 ) Objetiva Conhecimentos específicos para o Cargo 2: Analista Técnico – Área: Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional Direito Econômico 20 Direito Empresarial 20 Direito Civil e Direito do Consumidor 20 Economia 13 Políticas Públicas 7 (P 2 ) Objetiva Conhecimentos específicos para o Cargo 3: Analista Técnico – Área: Supervisão e Regulação de Mercados Contabilidade 10 Legislação Específica 20 Auditoria 10 Matemática Atuarial 15 Economia e Finanças 10 Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Controles Internos 10 Estatística 5 (P 2 ) Objetiva Conhecimentos específicosCargo 4: Analista Técnico – Área: Tecnologia da Informação e Ciência de Dados Ciência de Dados e Banco de Dados 25 Segurança da Informação 10 Engenharia deSoftware 20 Infraestrutura de TI 15 Gestão de TI 10 (P 3 ) Discursiva – – – (P 4 ) Avaliação de títulos – –

Prova ObjetivaCada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.Prova DiscursivaA prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado a Atualidades.Avaliação de TítulosSerão convocados para a avaliação de títulos todos os candidatos aprovados na prova discursiva. Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.A avaliação de títulos valerá 5,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor.Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ALÍNEA TÍTULO VALOR DE CADA TÍTULO VALOR MÁXIMO DOS TÍTULOS A Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar. 3,25 3,25 B Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre). Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de Mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar. 1,75 3,50 TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

