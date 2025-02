Suspeito de matar PM Influencer é morto a tiros em confronto em SP

O suspeito de matar o policial militar e influencer digital Rafael Rodrigues Novais, de 32 anos, foi morto a tiros durante uma abordagem policial nesta quinta-feira (6).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o autor dos disparos atirou contra os policiais militares, que revidaram. O suspeito não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio no 72º DP (Vila Penteado), que solicitou a realização de perícia. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado para prosseguimento das diligências.

O caso

Um policial militar foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (6), no Jardim Paulistano, região da Brasilândia, zona norte da capital. O soldado Rafael Rodrigues Novais, que tinha mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, não resistiu e morreu no local.

Imagens de uma câmera de segurança da rua registraram o momento em que Rafael, que era lotado no 4° Batalhão de Polícia Militar e estava na corporação há oito anos, é baleado em plena luz do dia.

Segundo apuração da CNN, o atirador, que era usuário de drogas, desconfiou que o policial o mataria, pois no início do ano, ele havia quebrado o retrovisor do agente. Os dois se conheciam e eram amigos de infância.

Em um novo vídeo obtido pela CNN, é possível ver que o agente abre o portão, sai para a rua e cumprimenta seu o algoz, logo após, o homem saca a arma, dispara a queima-roupa e foge.