Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o fim do noivado recentemente. A notícia repercutiu bastante entre os fãs e a imprensa. A coluna Fabia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o término virou até mesmo assunto de Justiça.

Cunhã, como é conhecida Isabelle, acionou o Instagram no dia 14 deste mês. Na ação judicial, a influenciadora narra o surgimento de comentários mentirosos, mal-intencionados e mentirosos em publicações a respeito de seu término com Matteus. No caso, a ex-BBB dá especial destaque à “cordialidade do término”.