“The Handmaid’s Tale”: última temporada ganha trailer e data de estreia

A sexta e última temporada da série “The Handmaid’s Tale”, protagonizada pela atriz Elisabeth Moss, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (12), além de ter data de estreia confirmada nos Estados Unidos.

A série chegará no Hulu, plataforma de streaming americana, em 8 de abril deste ano. No Brasil, as primeiras cinco temporadas da série estão disponíveis no Prime Video, Disney+, Globoplay e Paramount+ – não há informações sobre data de estreia ou em que plataforma a nova temporada chegará no nosso país.

Veja o trailer da 6ª temporada de “The Handmaid’s Tale”

A sexta e última temporada chegará após quase três anos da estreia da quinta. Em janeiro de 2024, a atriz Elizabeth Moss, protagonista da série, falou sobre a chateação dos fãs pelo encerramento da produção demorar para chegar.

A primeira temporada de “Handmaid’s Tale” foi lançada em 2017. Os eventos da produção se passam depois que um atentado terrorista tira a vida do presidente dos Estados Unidos e de grande parte dos outros políticos eleitos, dando espaço para o surgimento de uma facção católica tomar o poder com o intuito de restaurar a paz.