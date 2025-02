Trecho da Avenida Antônio da Rocha Viana será interditado para recapeamento asfáltico; saiba mais

A Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, passará por obras de recapeamento asfáltico no trecho próximo à ponte sobre o Igarapé São Francisco, nesta sexta-feira (14).

O serviço será realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e contará com um investimento de R$ 4 milhões, oriundo de emenda parlamentar do governador Gladson Cameli. Durante os 10 dias de execução da obra, uma faixa da via será interditada, enquanto a outra seguirá liberada para o tráfego.

Os serviços ocorrerão sempre a partir das 18h, horário escolhido para minimizar impactos no trânsito. O Deracre recomenda que motoristas utilizem rotas alternativas sempre que possível.

Confira abaixo a nota divulgada pelo Deracre:

Nota Informativa

Aos cidadãos e motoristas de Rio Branco,

Iniciamos nesta sexta-feira, 14, o recapeamento asfáltico de 1,2 km da Avenida Antônio da Rocha Viana, no trecho próximo à ponte sobre o Igarapé São Francisco.

A obra, com investimento de R$ 4 milhões provenientes de emenda parlamentar do governador Gladson Cameli, visa melhorar a segurança e as condições de trafegabilidade dessa importante via da nossa cidade.

Durante o período de execução, que terá a duração de 10 dias, realizaremos o bloqueio de uma faixa da via, enquanto a outra continuará aberta para o tráfego.

Os serviços terão início sempre às 18h. Pedimos a compreensão da população e recomendamos o uso de rotas alternativas durante esse período.

Atenciosamente,

Sula Ximenes

Presidente do Deracre