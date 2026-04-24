A corrida presidencial de 2026 entrou definitivamente em uma nova fase — mais tensa, mais direta e, sobretudo, mais estratégica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até então operando em um registro mais moderado, recalibrou sua comunicação política diante de um fator que não pode ser ignorado: o crescimento consistente de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de opinião, já configurando cenários de empate técnico tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Essa mudança de postura não é apenas retórica. Trata-se de uma inflexão clara de estratégia, baseada em três eixos: confronto direto, polarização narrativa e internacionalização do debate eleitoral.

O ponto de virada está diretamente relacionado ao reposicionamento de Lula no cenário global, especialmente após sua recente agenda internacional. Ao endurecer críticas ao presidente norte-americano Donald Trump — citando ameaças comerciais, medidas protecionistas e episódios de tensão diplomática — Lula não fala apenas como chefe de Estado. Ele constrói, deliberadamente, um ativo eleitoral doméstico.

A lógica é sofisticada, mas transparente: transformar conflitos internacionais em elementos de disputa interna. Ao enquadrar Trump como símbolo de instabilidade, agressividade comercial e desrespeito à soberania de outros países, o presidente brasileiro cria as condições para um movimento seguinte — associar esse mesmo campo político ao bolsonarismo.

É nesse ponto que Flávio Bolsonaro entra como alvo central.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e herdeiro político direto de seu capital eleitoral, Flávio passa a ser retratado, no ecossistema digital governista e aliado, como extensão de uma agenda internacional que teria prejudicado o Brasil. O chamado “tarifaço”, as tensões diplomáticas e o alinhamento ideológico com Trump são utilizados como insumos narrativos para consolidar essa associação.

Não se trata de um movimento improvisado. É uma estratégia clássica de enquadramento: transferir o desgaste de um ator global para um adversário local, criando uma equivalência simbólica que simplifica a escolha do eleitor.

Ao mesmo tempo, Lula abandona a cautela que marcou fases anteriores da pré-campanha. O discurso mais conciliador cede espaço a uma comunicação de contraste. A lógica do “nós contra eles” volta ao centro da arena, mobilizando bases, ativando identidades políticas e reduzindo a zona cinzenta do eleitorado.

Essa guinada também se reflete no comportamento do entorno político. Partidos aliados, influenciadores e lideranças públicas passam a operar de forma coordenada, amplificando ataques, explorando narrativas de soberania nacional e reforçando a ideia de que a eleição não é apenas uma disputa interna, mas uma escolha entre dois modelos de inserção do Brasil no mundo.

Do ponto de vista técnico, a estratégia tem méritos claros. Polarização mobiliza. Simplificação narrativa facilita a comunicação. E a associação com fatores externos pode deslocar o debate de temas domésticos sensíveis para um terreno mais favorável ao incumbente.

Mas os riscos são igualmente evidentes.

Ao intensificar a divisão, Lula pode encontrar dificuldades para dialogar com o eleitorado indeciso, que tende a rejeitar ambientes de confronto permanente. Além disso, a estratégia depende, em certa medida, da manutenção do desgaste internacional de Trump — uma variável que não está sob controle da campanha brasileira.

Há ainda o fator de reação. O campo bolsonarista já demonstrou, em ciclos anteriores, alta capacidade de resposta digital e narrativa. A tendência é que o confronto se intensifique, elevando o nível de tensão política e comunicacional ao longo dos próximos meses.

O que se consolida, portanto, é um novo desenho de disputa: menos centrado em propostas administrativas e mais estruturado em identidades, símbolos e alinhamentos globais.

A eleição de 2026 começa a ser travada em dois tabuleiros simultâneos — o nacional e o internacional. E Lula, ao que tudo indica, decidiu jogar nos dois.

Zé Américo é jornalista e consultor de marketing político