Vacina contra gripe passa a integrar o calendário oficial de imunização no Acre; entenda

A partir de agora, a vacina contra influenza passa a integrar o Calendário Básico de Vacinação no Acre. A medida, foi anunciada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e está alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde

A medida busca fortalecer a prevenção da gripe, principalmente entre os grupos mais vulneráveis à doença. A vacina será disponibilizada anualmente para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e gestantes, com esquema de dose única de reforço.

Além disso, a vacinação para grupos prioritários, como pessoas com comorbidades (hipertensão, diabetes, obesidade e doenças crônicas) e imunossuprimidos, será realizada por meio de Estratégia Especial a partir do segundo semestre de cada ano.

Povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua também fazem parte do público-alvo.

De acordo com Renata Quiles, coordenadora do Plano de Imunização do Acre, a inclusão da vacina representa um avanço na cobertura vacinal. “A medida garante a proteção contínua dos grupos prioritários, reduzindo complicações associadas à doença e diminuindo a sobrecarga nos serviços de saúde”, destacou.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do estado, além do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais (Crie), em Rio Branco. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento de identificação.