Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (18/2). As chamas destruíram parte da cidade cenográfica da novela Dona de Mim, próxima trama das 19h. O fogo se alastrou com rapidez nos bastidores, assustando atores, produtores e outros funcionários da emissora carioca. Até o momento, não há informações do que deu origem ao incêndio.

As informações são do colunista Pablo Oliveira, da Tupi FM. Segundo a apuração, o local precisou ser evacuado às pressas. Vídeos mostram que as chamas alcançaram vários metros de altura e uma fumaça preta tomou conta da área. “De repente, tudo estava pegando fogo, foi assustador”, disse um membro da equipe de produção que presenciou o incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o combate às chamas. Até o momento, não há informações de quantos homens trabalham para apagar o fogo. Segundo informações de bastidores, o pânico foi grande entre colabores que trabalhavam no local no momento do incidente.

Globo se pronunciou

A Globo se manifestou por meio de um comunicado oficial sobre o incidente. De acordo com a emissora, as chamas atingiram parte do cenário da novela Dona de Mim, que vai substituir Volta Por Cima. A empresa reforça que havia gravação no local no momento e não há feridos.

“Está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro”, diz o texto.

Essa não é a primeira vez que uma cidade cenográfica da Globo pega fogo. Em 2022, um incêndio destruiu parte do cenário da loja Rhodes da novela Todas as Flores, do Globoplay. Assim como no incidente desta terça (18/2), não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por homens do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros.