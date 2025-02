Durante um evento na Bahia nesta sexta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um episódio inusitado enquanto interagia com seus apoiadores. Ao cumprimentar os presentes, um segurança fechou a porta do carro oficial de forma repentina, prendendo alguns dos dedos do líder.

Nas imagens, observa-se a reação imediata do desconforto de Lula, que rapidamente retirou a mão da porta. Apesar do susto, o episódio não causou maiores problemas e o presidente seguiu com sua rotina.