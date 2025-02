MC Daniel e Anitta são muito amigos e já chegaram a ser apontados como ficantes. E, na noite de quinta-feira (6/2), o cantor emocionou a amig com um convite pra lá de especial: ser madrinha do seu filho com Lorena Maria, de quem está noivo desde o mês passado.

Nas imagens, compartilhadas no Instagram, ele recordou a importância da amiga na história do casal, falou do respeito que ela teve ao manter a gravidez em segredo e do cuidado que a Poderosa teve com a futura mamãe durante as viagens que fizeram juntos. Declaração de amor Nas imagens, o cantor falou da amizade que tem com a “Poderosa” e ainda lembrou o nome verdadeiro dela, afirmando que aprendeu muito com ela. “Ser amigo de alguém que admiro é um presente que a música me deu. A Anitta é uma escola, mas é com a Larissa que aprendo mais. Ver seu cuidado comigo e, principalmente, com a Lorena em um momento delicado marcaram nossas vidas. Por isso, nós três decidimos fazer um convite especial 👶”, escreveu. Reação de Anitta Em uma sequência de fotos, MC Daniel posaram juntos e sorridentes: “Vem pro mundo meu moleque. Tua dinda é maluca e tu vai amar ela”, garantiu. Ainda no vídeo, a cantora reagiu ao convite: “Eu já tenho a caravana da dinda para fazer. Cara, vai ser muito perfeito! Eu realmente nem imaginava mesmo! Eu faço as coisas de coração. Eu queria muito que a Lorena fosse na viagem, lembra? Eu amei, eu fiquei muito feliz, meu amor! Muito obrigada! Eu gosto de vocês demais”, afirmou. View this post on Instagram A post shared by MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)