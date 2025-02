Vídeo mostra carro voador elétrico de R$ 1,7 milhão em voo de testes nos EUA

Com motorização 100% elétrica, o Alef Model A é a evolução do primeiro protótipo da empresa, apresentado no Salão de Detroit de 2023. E a novidade mais recente é que, na semana passada, o Model A completou com sucesso seu primeiro voo teste real em ambiente urbano, lá na Califórnia.

O primeiro voo do Model A

O veículo da startup americana decolou verticalmente e, como em cena de filme futurista, sobrevoou um carro estacionado em uma rua comum. A própria empresa divulgou um vídeo do momento, que viralizou rapidamente.

“Estamos provando à humanidade que um novo meio de transporte é possível”, comemorou Jim Dukhovny, CEO da Alef Aeronautics.

A empresa, fundada em 2015, vem ganhando espaço no promissor mercado de mobilidade aérea, com um investimento inicial de US$ 3 milhões da Draper Associates – a mesma que apostou em gigantes como Tesla e SpaceX.

Com um design supermoderno que esconde as hélices na carroceria, o Model A tem capacidade para duas pessoas. O projeto foi pensado para seguir as leis de trânsito dos Estados Unidos e, acredite, caber em vagas de estacionamento e garagens convencionais.

E a autonomia e o preço?

O carro voador da Alef promete rodar até 321 km em solo e voar entre 110 e 177 km. O modelo está em pré-venda por US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) e, até agora, a Alef Aeronautics afirma já contabilizar mais de 3.200 pré-encomendas do seu carro voador.

A expectativa é que a produção do Model A comece em 2025, com as primeiras entregas previstas para o final do mesmo ano. A empresa também já firmou parcerias com duas companhias do setor aeronáutico para garantir a fabricação do carro voador em larga escala.

Veja o vídeo: