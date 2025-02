Vídeo mostra momento em que avião capota ao pousar em Toronto

Um dos passageiros do voo da Delta, identificado pela imprensa local como John Nelson, afirmou que “era perceptível que as pistas do aeroporto estavam em uma condição estranha”. Ele relatou também que o pouso foi “duro”, com uma forte batida da aeronave no solo, e que o avião derrapou e capotou em seguida — como mostraram as imagens do momento do acidente.