Vou receber o PIS/PASEP 2025? Consulta ao abono salarial está aberta; veja como fazer

consulta ao PIS/PASEP 2025 já está aberta, neste ano 24,4 milhões de trabalhadores vão receber o abono salarial que começa a ser pago neste mês.

Os depósitos serão feitos pela Caixa Econômica e Banco do Brasil com valores até R$ 1.518.

Na última quarta-feira, 05, o Ministério do Trabalho e Emprego abriu a consulta ao PIS/PASEP 2025.

Neste ano serão distribuídos R$30,7 bilhões para 24,4 milhões de pessoas em todo o país. Cada um dos titulares vão receber valores até um salário mínimo, R$ 1.518.

Neste primeiro mês 1.845.317 trabalhadores de empresas privadas receberão o PIS, depositado pela Caixa Econômica Federal. E outros 163.810 servidores públicos poderão sacar o PASEP, pago pelo Banco do Brasil.

No vídeo abaixo do colunista do FDR, Ariel França, você confere mais informações importantes sobre o pagamento:

Consulta ao PIS/PASEP 2025

Existem algumas formas de consultar o abono salarial, escolha a melhor para você e descubra se vai receber o depósito:

Carteira de Trabalho Digital;

No portal GOV.BR;

Central de Atendimento Alô Trabalho: Ligando gratuitamente, de segunda a sábado, das 7h às 22h, exceto em feriados nacionais, para 158;

Presencialmente em uma das unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Calendário do abono salarial 2025

Em 2025 o Ministério do Trabalho e Emprego seguirá adotando um calendário único, assim tanto os trabalhadores com carteira assinada, quanto para os servidores públicos recebem nas mesmas datas:

Nascidos em/Recebem a partir de

Janeiro -17 de Fevereiro

Fevereiro -17 de março

Março e Abril -15 de abril

Maio e Junho -15 de maio

Julho e Agosto -16 de junho

Setembro e Outubro -15 de julho

Novembro e Dezembro -15 de agosto