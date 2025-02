Xuxa no SBT? Entenda o que a apresentadora foi fazer na emissora

A eterna Rainha dos Baixinhos, a apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos, será homenageada pelo SBT. A loira, que atualmente comanda um quadro com temática pet no Fantástico, grava nesta segunda-feira (17/2) uma participação especial no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel.

A equipe de comunicação do SBT divulgou à imprensa imagens do encontro de Xuxa com a filha de Silvio Santos. O namorado da loira, Junno Andrade, também acompanhou a gravação. De acordo com a emissora, a atração com a Rainha dos Baixinhos será exibida no dia 23 de março.

Voltou à Globo Xuxa estreou na Globo no começo do mês o quadro Deu Petch, exibido dentro do Fantástico e que marca o seu retorno à emissora carioca após 11 anos. O projeto, dividido em quatro episódios, mostra a paixão da apresentadora pelos animais e acompanha o processo de resgate e adoção de bichos abandonados, além do trabalho de ONGs voltadas à adoção. “A gente tem muito o que aprender com os animais. Eu acredito que essa minha paixão por eles seja de outras vidas. E eu quero que as pessoas também se apaixonem pelos bichos do mesmo jeito que eu”, afirmou Xuxa no final do mês passado. Cirurgia no joelho Em janeiro desse ano, Xuxa Meneghel ficou internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e passou por uma cirurgia no joelho chamada artroscopia.

A artroscopia é um procedimento minimamente invasivo muito utilizado para tratar lesões no joelho, especialmente as de menisco que não respondem ao tratamento conservador.

O cirurgião ortopedista Isaias Chaves dos Santos, especialista em joelho e quadril que atua em Brasília, explicou o procedimento.

Segundo ele, a artroscopia consiste em duas pequenas perfurações, de cerca de 1 centímetro cada, que permitem o acesso à articulação do joelho.

A famosa operou menisco para se preparar para sua turnê A Última Nave, que acontece no segundo semestre.

O show organizado por Xuxa será uma homenagem aos 40 anos de carreira. A ideia é viajar por todo o Brasil relembrando clássicos da década de 80 e 90.