A Urânio Filmes, em parceria com a Comissão Pró-Indígenas do Acre (CPI-Acre) e a Rede de Comunicadores Indígenas do Acre, lança nesta quinta-feira (13) o videoclipe “Yube Nawa Ãibu”, do grupo Bari Siriani. O lançamento será feito no YouTube e marca o encerramento da oficina “Criação Audiovisual: Da Ideia ao Projeto”, voltada para a formação de comunicadores indígenas.

Com direção do cineasta Tiago Melo e codireção de comunicadores indígenas dos povos Nukini, Huni Kuĩ e Apurinã, o clipe foi gravado em dezembro no Centro de Formação dos Povos da Floresta (CFPF), sede da CPI-Acre, em Rio Branco. A iniciativa busca fortalecer a autonomia dos profissionais indígenas na produção audiovisual, possibilitando que contem suas próprias histórias.

O grupo Bari Siriani, cujo nome em Hãtxa Kuĩ significa “jiboia fêmea”, é formado por mulheres da aldeia Nibãya (Murucuripe), localizada na Terra Indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã, no Acre. A escolha da música e da temática do videoclipe surgiu durante as aulas da oficina.

“A primeira música que veio na minha cabeça foi ‘Yube Nawa Ãibu’, porque a jiboia em si já é um símbolo bem importante para nossa cultura, e ela traz a força feminina, mas também transmite esse poder, o poder feminino e o poder da transformação, porque antigamente as mulheres Huni Kuĩ não podiam tocar, não podiam cantar, e hoje em dia elas podem, e têm essa liberdade. Eu acredito que as pessoas que ouvirem a música e virem o videoclipe, e todos os detalhes do vídeo, também podem sentir a força da jiboia”, explica Txira Huni Kuĩ, integrante do grupo.

A produção do videoclipe foi financiada pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Fundação Elias Mansour (FEM) e do Governo do Estado do Acre. Para o cineasta Tiago Melo, a experiência foi enriquecedora. “O videoclipe é o resultado de uma semana incrível de trocas de experiências e ensinamentos com os comunicadores indígenas”, destaca o professor. O clipe poderá ser visto clicando aqui.