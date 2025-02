Zé Felipe revela separação de Virgínia Fonseca: “Ninguém sabe”

Virginia disse acreditar que “foi por aí”, e Zé continuou. “Mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados, agora, não foi amor?”, completou. A influencer confirmou e completou: “Dormindo no sofá e tudo mais”, relatou, antes de afirmar que eles ficaram de boa o dia inteiro.

O filho de Leonardo explicou que eles ficaram seis dias “largados mesmo”, já que não estavam dormindo na mesma cama. “Mas, tipo, resenha bem pouca e não olhava na cara um do outro também não. Ela não olhava, eu estava dormindo no sofá, mas voltamos mais unidos, mais fortes do que nunca”, encerrou.

Apesar da situação, eles se entenderam e continuam casados. Juntos, eles têm três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de cinco meses.