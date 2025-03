6 é Demais campeã, show de Gilmelândia e mais! Veja fotos do último dia de Carnaval

O último dia do Carnaval da Família 2025 em Rio Branco, realizado na última terça-feira (4), foi marcado por grandes emoções e surpresas. Enquanto o bloco 6 É D+ conquistou o primeiro lugar e levou para casa o prêmio de R$ 6.375, o bloco Unidos do Fuxico foi desclassificado, deixando os foliões perplexos. A disputa seguiu intensa na Praça da Revolução, com muita animação e energia, apesar da chuva.

Os blocos Sambase, Sem Limites, Unidos do Fuxico e 6 É D+ se apresentaram na competição que exalta a cultura e história acreana. Enquanto alguns blocos capricharam nos enredos históricos e culturais, como o Sambase com “Revolução Acreana”, outros, como o Sem Limites, trouxeram temas mais nostálgicos e leves, celebrando as brincadeiras de infância. A desclassificação do Unidos do Fuxico, que estava na disputa pelo tricampeonato, gerou repercussão, mas não impediu o brilho da festa.

Além da competição dos blocos, a noite contou com atrações como a cantora Gilmelândia, que encerrou o evento com muito axé, e DJs como Borges e El Mascarado, garantindo diversão até o último minuto da festa.

Confira as fotos registradas pelo fotógrafo Fagner Delgado para o ContilNet.