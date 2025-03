9ª Edição do Projeto Graffiti e Arte nas Quebradas: Transformando Vidas por meio da Arte Urbana

A TRZ CREW está orgulhosa em anunciar a 9ª edição do Projeto Graffiti e Arte nas Quebradas, um evento que visa levar acesso à arte e cultura urbana para jovens das periferias e favelas acreanas. Com o patrocínio da emenda parlamentar do Deputado @(link unavailable) e apoios de diversos parceiros, o projeto promete ser uma experiência transformadora para todos os envolvidos.

Oficinas e Atividades

Durante o evento, os participantes terão acesso a oficinas, com foco em graffiti, poesia marginal e comunicação alternativa. Além disso, os espaços públicos do estado, como escolas, praças e teatros, serão transformados através dos mutirões de graffiti, apresentações culturais gratuitas e atividades de assistência para a comunidade.

Oportunidade Única

Nessa edição, os selecionados terão a oportunidade de conhecer a fundo toda a trajetória de 22 anos da TRZ CREW, mergulhando no conhecimento sobre graffiti, poesia marginal, comunicação alternativa, skate, tattoo, como desenvolver projetos, mercado de trabalho e muito mais. Tudo isso na BASE OFICIAL DA TRZ CREW, uma oportunidade única de vivenciar a cultura urbana de maneira intensa e transformadora.

Apoio e Parceria

A TRZ CREW agradece ao Deputado Edvaldo Magalhães pelo patrocínio da emenda parlamentar, bem como aos demais parceiros que apoiam o projeto. Juntos, estamos transformando vidas e promovendo a cultura urbana no Acre.

