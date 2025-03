Acre ganha destaque nacional com crise do Rio Acre; CNN Brasil relata transbordamento e impacto nas famílias

O estado do Acre, que vem enfrentando uma severa crise hídrica e suas consequências, alcançou destaque nacional após a CNN Brasil abordar a situação crítica do Rio Acre em sua programação. Em uma matéria publicada na tarde de 11 de março de 2025, o jornal destacou o contraste entre a seca histórica de setembro de 2024 e o atual cenário de transbordamento, que tem afetado diretamente a vida das populações ribeirinhas.

A reportagem, assinada por Guilherme Gama, destaca o impacto das fortes chuvas que elevaram o nível do Rio Acre, que ultrapassou a cota de transbordamento de 14 metros, atingindo 14,13 metros na manhã do dia 10 de março. Esse aumento foi suficiente para invadir residências localizadas às margens do rio, afetando 21 famílias em 13 bairros da capital Rio Branco, além de deixar outras 67 pessoas em situação de emergência.

O contraste entre a seca extrema que o Acre enfrentou no ano passado e o atual cenário de enchentes foi enfatizado pela CNN, com imagens comparativas do Rio Acre em setembro de 2024, quando o nível do rio atingiu a histórica marca de 1,23 metro, e as imagens recentes do rio em transbordamento. A reportagem também destacou a vulnerabilidade das comunidades indígenas, como os Huni Kuin e Yawanawá, que estão entre as primeiras a receber apoio emergencial.

Além disso, a CNN Brasil destacou a medida de emergência adotada pelo Governo do Acre, que decretou estado de emergência no dia 10 de março de 2025, após o aumento expressivo dos níveis dos rios, incluindo o Acre, Juruá e Purus. O decreto permitirá que o governo tome medidas urgentes, libere recursos e coordene ações para mitigar os impactos das enchentes e apoiar as famílias atingidas.

Situação atual do Rio Acre

Em Rio Branco, a Defesa Civil está monitorando de perto a situação dos rios e já constatou que o nível do Rio Acre chegou a 14,28 metros na tarde de terça-feira (11), com uma leve redução em relação à medição anterior. Apesar do recuo, a enchente ainda afeta diversos bairros e exige o atendimento a 21 famílias desalojadas.

Além do Rio Acre, as autoridades também estão de olho nos rios Juruá e Purus, que apresentam níveis críticos, com destaque para o Rio Juruá em Cruzeiro do Sul, que superou a cota de transbordamento, e o Rio Purus, que tem afetado cidades como Sena Madureira e Manoel Urbano.

O cenário alarmante é agravado pela interligação entre as bacias hidrográficas, o que aumenta o risco de novos transbordamentos nas próximas semanas. Com o aumento das chuvas, a situação exige atenção contínua das autoridades e da população, que deve se manter vigilante às mudanças nos níveis dos rios e seguir as orientações da Defesa Civil.

O Acre, que já sofreu com a seca extrema em 2024, agora enfrenta uma crise de enchentes que afeta suas populações mais vulneráveis. As autoridades estão trabalhando em conjunto para fornecer assistência a todos os atingidos e mitigar os danos causados pelas chuvas intensas e o transbordamento dos rios.