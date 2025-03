Alane deixa desfile da Grande Rio com bumbum sangrando

Alane Dias fez sua estreia na Sapucaí nesta quarta-feira (5/3). A ex-BBB já enfrentou um perrengue em seu primeiro desfile e, apesar de se divertir e muito na avenida com a Grande Rio, deixou o local com o bumbum sangrando.

A musa da escola não caiu na Sapucaí durante o desfile. Ela conversou com a Quem após deixar a passarela do samba, e explicou que a fantasia que usava causou uma especia de queimadura em sua pele.

”Esquece até a dor”, comentou Dias sobre a emoção de desfilar. Ela disse que não sentiu nada durante a travessia da avenida.

Mas imagens, é possível ver o bumbum da dançarina com sangue, do lado direito, além do local estar vermelho.