Amazônia Legal tem menor índice de desmatamento desde 2016; Acre registrou apenas 2 km quadrados

O estado do Acre registrou um dos menores índices de desmatamento da Amazônia Legal em fevereiro de 2025, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De acordo com o sistema de detecção em tempo real de desmatamento, o Deter, a área desmatada no estado foi de apenas 2 km².

No geral, a Amazônia Legal registrou o menor índice de desmatamento para o mês desde o início da série histórica, em 2016. A área desmatada em fevereiro de 2025 foi de 80,95 km², representando uma queda de 64,26% em comparação com os 226,51 km² registrados no mesmo período de 2024.

A Amazônia Legal, que compreende nove estados, incluindo o Acre, cobre uma área de 5.015.146,008 km², equivalente a 59% do território brasileiro. Apesar da redução nos índices de desmatamento, Mato Grosso foi o estado da Amazônia Legal que mais desmatou no mês de fevereiro, com 29 km² de área devastada.

Em seguida está Roraima (18 km²), Pará (15 km²), Amazonas (11 km²), Maranhão (4 km²) e Rondônia (3 km²). O Acre teve um dos menores índices da região.

O desmatamento no Cerrado também apresentou queda, com uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em fevereiro de 2025, foram registrados 494,05 km² de desmatamento no bioma, contra 655,51 km² em fevereiro de 2024.