American Airlines pede desculpa a Ingrid Guimarães após reclamação da atriz repercutir

A reclamação pública feita pela atriz Ingrid Guimarães sobre uma ocorrência durante um voo pela companhia aérea American Airlines repercutiu nas redes sociais.

No X (ex-Twitter) e no Instagram, ela afirmou ter sido coagida e forçada a trocar de assento quando voltava ao Rio de Janeiro no sábado (8). “Vivi uma situação abusiva, violenta, injusta e eu fui coagida na frente do voo inteiro a fazer o que a American Airlines queria”, afirmou.

Nesta terça (11), a companhia pediu desculpas a Ingrid em nota enviada à Folha de S.Paulo e disse se empenhar para proporcionar uma experiência positiva aos passageiros. “Um membro de nossa equipe conversou com ela para pedir desculpas pessoalmente e resolver o assunto. Além disso, continuamos investigando o caso para entender todos os seus detalhes.”

Em um vídeo, a artista afirmou ter sido informada de que precisaria deixar seu assento na classe Econômica Premium depois que uma cadeira da Executiva quebrou.

“Eu disse ‘não vou sair’. Comprei esse lugar e vou ficar aqui’. E ele respondeu ‘você tem que ir'”, afirmou.

“Inclusive tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou ‘querida, deixa eu te falar uma coisa, você vai descer por bem ou por mal’. Nesse momento, meu cunhado e minha irmã, que estavam na cadeira do lado, foram tentar ajudar, porque falam inglês melhor do que o meu, e uma das mulheres mandou meu cunhado calar a boca, dizendo que não pediu a ajuda dele, que não é para ele se meter.”