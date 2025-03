Bióloga do Acre monta desfile com reutilização de roupas tingidas com materiais da Amazônia

Utilizando açafrão, folhas de crajiru, urucum e até café para o tingimento, a bióloga e Designer de Moda, Denise Arruda organiza um desfile de moda com peças reutilizadas e tingidas de forma natural.



Com o slogan “Moda Sustentável Hibrida: Tingimento Natural com insumos Acreanos e técnicas de upcycling”, o projeto é um financiamento da Lei de incentivo à cultura Rouanet Norte, Banco da Amazônia, do Brasil e Caixa econômica, Correios, Ministério da Cultura e Governo Federal.

De acordo com a responsável pela iniciativa, os custo são totalmente gratuitos e os participantes selecionados não precisarão investir em nada.

“O Projeto Eco Moda Acre, surgiu em 2020 através das leis de Incentivos a cultura do Governo do Federal e do Estado do Acre. Neste serviço estão inclusos costureiras, tecidos, maquiadores, cabeleireiros, DJ, fotógrafo e uma experiência única no mundo da moda sustentável”, disse Denise.

O evento acontecerá em três etapas, sendo elas: inscrição, seleção, capacitação, desfile e premiação, que serão nos valores:

– 1º Lugar: R$ 2.000,00;

– 2º Lugar: R$ 1.000,00;

– 3º Lugar: R$ 500,00.

As inscrições para o evento Moda Sustentável 3º Edição segue abertas até o dia 20 de março para todos os públicos a partir de 15 anos.

Para participar, é necessário desenhar um CROQUI, que é um esboço/desenho de um possível modelo de roupa. Serão selecionados 20 participantes de acordo com os critérios das vagas.

“Após todo esse processo de inscrição e seleção, teremos a capacitação que será um momento de aprendizado e confecção das peças. E por fim, teremos nosso desfile e premiação”, conclui a idealizadora do projeto.

Faça aqui a sua inscrição.