O Rio Acre marcou 10,84m na manhã desta quarta-feira (5), em levantamento realizado às 5h31, pela Defesa Civil do município de Rio Branco. A tendência para as próximas horas é de elevação nos níveis da água.

O volume de chuvas registrado nas últimas 24h foi de 22,80mm, que não foi o suficiente para que atingisse marcos mais alarmantes, como a cota de alerta e de transbordo, que são de 13,50m e 14m, respectivamente.

Os órgãos competentes seguem observando as flutuações no nível do manancial, para que, em caso de transbordo, seja possível realizar ações de maneira mais rápida e eficiente para atender a população.