Após o Oscar, Ainda Estou Aqui é vendido no camelô: “Filé”

Apenas três dias após Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres, conquistar o Oscar de melhor filme internacional, a obra brasileira já está espalhada pelos camelôs do Rio de Janeiro. A coluna teve acesso exclusivo a um CD que está sendo comercializado pelas ruas.

Uma das coisas que chamou a atenção desde jornalista que vos escreve é a propaganda feita para conquistar os compradores: “Imagem e som filé (sic)”, escreveram na capa do produto.

A vitória

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, alcançou um feito inédito ao vencer o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional na noite de domingo (2/3), em Los Angeles (EUA). O longa brasileiro superou Emilia Pérez, um dos favoritos à estatueta, e conquistou o primeiro Oscar para o Brasil na história.

“Em nome do cinema brasileiro, é uma honra receber esse prêmio”, disse o diretor Walter Salles ao receber a estatueta. “Isso vai pra uma mulher que, depois de uma perda tão grande por um regime autoritário decidiu não se dobrar. Esse prêmio vai para Eunice Paiva e para as mulheres que deram vida à ela, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, encerrou.

Outros concorrentes

Além de Emilia Pérez, dirigido por Jacques Audiard, concorriam na mesma categoria os filmes A Menina com a Agulha (Dinamarca), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e a animação Flow (Letônia).

Ainda Estou Aqui, que narra a história de Eunice Paiva após o assassinato de Rubens Paiva pela ditadura militar, começou sua trajetória de sucesso no Festival de Veneza 2024, onde conquistou o prêmio de Melhor Roteiro. Também venceu o prêmio do público no Festival Internacional de Cinema de Vancouver e o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano.