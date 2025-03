Após rumores de uso de drogas, Justin Bieber diz se sentir ‘uma fraude’

Com 31 anos de idade e 16 de carreira, Justin Bieber está passando por um momento de revisão da própria trajetória.

O cantor, que é pai de um bebê de seis meses com a mulher, Hailey Bieber, desabafou no Instagram nesta quinta-feira (13) dizendo se sentir uma fraude.

“As pessoas me disseram toda a minha vida: ‘uau, Justin, você merece tudo isso’. Mas eu sempre me senti indigno. Como se eu fosse uma fraude. Como se, quando as pessoas me dissessem que eu mereci algo, eu me sentisse dissimulado”, escreveu.

“Eu pensava: ‘se eles pudessem ouvir meus pensamentos. Se eles soubessem o quão mesquinho e egoísta eu sou, não diriam isso’. Se você se sente dissimulado, bem-vindo ao clube. Eu me sinto despreparado e desqualificado a maior parte do tempo”, concluiu Justin.

CRISE E SUPOSTO ABUSO DE DROGAS

Não é de hoje que o artista vem se abrindo sobre suas crises existenciais na internet. No sábado passado (8), ele escreveu: “Não temos nada para provar. Só aceitar e receber. Ninguém nos deve nada e não devemos nada a ninguém”.

Em fevereiro, outra mensagem cifrada dizia o seguinte: “É hora de crescer. Mudança é sobre deixar ir, e não ficar tentando mais e mais. Você está cansado de tentar seguir todas as regras com esperança de conseguir os resultados que você espera?”

Nos últimos meses, o cantor vem levantando rumores de abuso de drogas e problemas de saúde mental. Há duas semanas, ele postou uma foto fumando um bong, um cachimbo de vidro normalmente usado para fumar maconha. A postagem rendeu comentários negativos e julgamentos de seguidores. “Porque não cuida da sua mulher e do seu bebê?”, escreveu um seguidor. “Espero que o bebê não esteja inalando essa fumaça”, comentou outra.

“Na imprensa americana, começaram a pipocar fotos do cantor com aparência supostamente desleixada, olhos fundos e roupas puídas. Junto com as fotos, surgiram especulações se ele estaria abusando de drogas mais pesadas.

Em uma nota enviada ao TMZ em fevereiro, a assessoria de imprensa de Justin classificou os rumores de abuso de drogas como “exaustivos”. A nota dizia ainda que o último ano foi “muito transformador” para o artista e que ele “cortou várias amizades e relações de trabalho que não faziam mais sentido”.

No dia 1o de março, o cantor comemorou seu aniversário de 31 anos com a família e alguns amigos em um chalé à beira do rio em Idaho.

FAMA PRECOCE

Justin Bieber ficou famoso com apenas 15 anos após ser descoberto no Youtube e assinar contrato com a gravadora de Usher.

Seu primeiro sucesso foi “Baby”, em 2010. A partir daí, ele se tornou um dos artistas mais vendidos de toda a história.