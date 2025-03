Após subida rápida do Rio Acre, abrigos começam a ser construídos no Parque de Exposições

Após o nível do Rio Acre se aproximar da cota de alerta, equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) já estão trabalhando na construção dos abrigos no Parque de Exposições.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, Tenente Coronel Cláudio Falcão, as equipes iniciaram os trabalhos ainda na sexta-feira (7).

De acordo com as informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco, já choveu na primeira semana de março, 33,6% do esperado para o mês inteiro.

“Se a velocidade permanecer constante atingiremos a cota de alerta no início da noite de hoje”, destacou o Coordenador da Defesa Civil, Tenente Coronel Cláudio Falcão.

A previsão de chuva para esse sábado é de 29,00 mm em 24 horas.