Articulações de Alan Rick com o MDB começam com racha na cúpula da sigla no estado; entenda

O encontro do senador Alan Rick (UB-AC) com os dirigentes do MDB na sede estadual da sigla, nesta manhã de sexta-feira (14), em Rio Branco, foi realizada sob o boicote de duas expressivas lideranças: o deputado estadual Tanízio Sá e ex-prefeito Marcus Alexandre, confirmou uma fonte do ContilNet no evento.

Previamente convidados, ambos declinaram do convite e deixaram de participar inclusive de um café da manhã oferecido às filiadas à sigla oferecido ao MDB Mulher em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no último dia 8. A ex-deputada federal e médica Jéssica Sales não compareceu porque está de plantão no Hospital Santa Juliana, em Rio Banco.

A ausência foi justificada pelos pais da ex-parlamentar, a deputada estadual Antonia Sales e seu pai Vagner, ex-deputado e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, que é o presidente interino do MDB desde a morte do então presidente Flaviano Melo, em novembro do ano passado. Sobre a visita de Alan Rick, Vagner Sales disse o seguinte: “o senador Alan Rick, que é candidato a governador, nos pediu uma visita aqui e nós aceitamos, com todo o carinho”.

De acordo com Sales, o MDB está disposto a ouvir todos os segmentos da política sobre as eleições do próximo ano. “Na verdade, o MDB gostaria de ter um candidato do MDB. Mas dentro desse contexto, nós temos que buscar apoiar um candidato a governador que tenha proposta para o Acre, porque o Acre não pode continuar andando para trás. O candidato a governador que o MDB busca tem que ser com compromissos com as pessoas mais sofridas do Acre. O MDB não busca o poder pelo poder”, disse.

Sobre as ausências, Vagner Sales disse que Jéssica Sales lamentou não poder ir se encontrar com Alan Rick porque estava em trabalho cirúrgico, como médica. “Ela tem muito respeito pelo senador porque tiveram toda uma convivência no Congresso”, disse. Sobre a ausência de Tanízio, Sales acrescentou: “ele deve ter tido algum problema pessoal ou do próprio mandato”. Sobre Marcus Alexandre, ele não falou diretamente. “Todos foram convidados. Nós vamos adotar o procedimento de ouvir todos os pré-candidatos ao governo”, afirmou.