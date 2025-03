Assaltante é preso após render e roubar homem próximo à farmácia de Rio Branco

Diego da Rocha Tavares, de 24 anos, foi preso, acusado de roubar um aluno de autoescola na noite desta quarta-feira (5). A prisão ocorreu na rua Francisco Mangabeira, próximo ao campo do Vasco, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 1° Batalhão, com apoio do GIRO e da ROTAM, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Diego e um comparsa ainda não identificado estavam em uma motocicleta Yamaha Factor azul, cuja placa havia sido adulterada com fita isolante.

Os criminosos pararam o veículo ao lado de uma farmácia, e Diego se dirigiu até a frente de uma autoescola na rua Quintino Bocaiúva. A vítima, que havia acabado de sair do estabelecimento e aguardava um motorista de aplicativo, foi abordada e, sob a mira de um revólver, rendida. O assaltante levou seu celular e um cordão.

Um oficial da Polícia Militar que estava nas proximidades percebeu a ação, sacou sua pistola e reagiu na tentativa de conter os criminosos. No entanto, Diego e seu comparsa fugiram correndo e abandonaram a motocicleta.

Várias guarnições da Polícia Militar foram acionadas e, durante patrulhamento na região, Diego foi localizado dentro de um veículo Fiat Palio branco, de um motorista de aplicativo, na rua Francisco Mangabeira, em frente ao campo do Vasco. O outro assaltante conseguiu fugir.

Com Diego, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além do celular da vítima.

Diante dos fatos, o criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta usada no crime, a arma e os pertences da vítima, para os devidos procedimentos.