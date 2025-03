Atriz de ‘Harry Potter’ abre conta no OnlyFans; entenda

A atriz que interpretou Lilá Brown, na franquia Harry Potter, Jessie Cave, usou as redes sociais nessa segunda-feira (10) para anunciar que vai produzir conteúdo para a plataforma OnlyFans. Conforme a atriz, ela fará vídeos e fotos do cabelo dela para pessoas que possuem fetiche capilar.

No vídeo publicado por Jessie, ela explica que irá oferecer aos assinantes a “melhor qualidade de sons capilares e várias coisas sensuais”. Na página da atriz na plataforma, ela explica que não fará conteúdo sexual explicito e que irá produzir conteúdos sobre cabelo conforme a demanda do assinante.

A atriz detalhou melhor a escolha de ir para OnlyFans na página dela no Substack. Jessie explicou que pretende manter a conta na plataforma durante um ano para conseguir pagar pelo sistema de segurança da casa dela, cobrir o papel de parede e construir um novo telhado.

Jessie estreou na franquia dos filmes Harry Potter em 2009, no longa “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”. Ela também atuou no filme “Great Expectations” e em séries de televisão como “Black Mirror” e “Insdustry”.