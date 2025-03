Barriga Verde destaca voz feminina em campanha especial para o Dia das Mulheres

Com uma proposta inovadora, o Barriga Verde decidiu abrir mão da tradicional mensagem institucional para o Dia Internacional da Mulher. Em vez disso, a empresa optou por entregar o protagonismo da campanha diretamente às mulheres, permitindo que elas mesmas motivem e aconselhem umas às outras, ampliando a representatividade feminina em diversos setores.

Intitulada “De mulher para mulheres”, a campanha inverte a comunicação tradicional ao dar protagonismo às mulheres. Segundo Camila Rodrigues, gestora de marketing da empresa, a iniciativa tem o objetivo de romper com o trivial.

“Queremos abrir espaço para que as mulheres compartilhem bons conselhos entre si, proporcionando uma campanha diferente e genuína, que inspire e motive outras mulheres”, explicou.

Uma das vozes escolhidas para representar a campanha é a engenheira civil Alcivone, que destacou sua experiência pessoal e profissional em um vídeo promocional.

“Acredito que a engenharia transforma. A ideia de que pessoas nos procuram para transformar sonhos em realidade é uma grande motivação para mim”, declarou.

Com mais de 30 anos de atuação no mercado de materiais de construção, o Barriga Verde reforça seu compromisso com a representatividade feminina e com a promoção de oportunidades iguais.

A ação reafirma o apoio às mulheres, tanto na construção civil quanto em outras áreas profissionais, estimulando-as a ocuparem cada vez mais espaços.

A campanha já está sendo divulgada nas redes sociais do Barriga Verde e segue reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e inclusão.