BBB 25: Guilherme foi último jogador restante e venceu a prova, se tornando o Líder

Na Prova do Líder, cada jogador ficará em uma cabine com um celular. A cada rodada, será exibida a imagem de um carrinho de compras, e os participantes devem dar um palpite sobre o valor total da compra, digitando no celular.

O jogador com o palpite mais próximo do valor real vence a rodada e elimina um dos três piores palpites, que recebem uma consequência. Em caso de empate:

– Se dois ou mais jogadores digitarem o mesmo valor, prevalece quem digitou primeiro. Os demais devem dar um novo palpite.

– Se houver empate na diferença para o valor real, vence quem digitou o menor valor.

Guilherme foi último jogador restante e venceu a prova e se tornou o Líder!