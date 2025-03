BBB 25: Thamiris e João Gabriel recebem alerta da produção sobre o monstro

Thamiris e João Gabriel receberam um alerta da produção sobre o Monstro. João Gabriel foi advertido por tentar burlar regras novamente, enquanto Thamiris foi avisada de que o Monstro não é para fazer média.

A produção reforçou que o castigo é sério e qualquer atitude de antijogo pode levar à eliminação.

Produção: “Atenção, Thamiris e João Gabriel: o Monstro é um castigo e é sério! Qualquer proposta de antijogo é passível de eliminação. O Monstro exige comprometimento. Fazer uma palhaçada e descumprir regras do programa é passível de eliminação. João Gabriel, mais uma vez, tenta burlar regras do jogo. Thamiris, o Monstro não é lugar de fazer média com ninguém.”