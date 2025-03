Bebê nasce em ramal na zona rural do Acre e morre enquanto aguardava atendimento do Samu

Uma mulher grávida de pouco mais de sete meses deu à luz às margens de um ramal na zona rural de Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (4). No entanto, o bebê não resistiu e morreu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A família, que mora no Ramal dos Caracas, tentou acionar o Samu pelo número 192, mas não conseguiu contato e recorreu à Polícia Militar para solicitar ajuda. O parto ocorreu antes da chegada da equipe de socorro, e o recém-nascido apresentava sinais de debilidade devido ao tempo de espera.

A primeira ambulância que chegou ao local era de suporte básico e não possuía recursos adequados para atender a situação. Uma unidade avançada foi chamada em seguida, mas a criança morreu antes de receber atendimento especializado.

O gerente regional do Samu no Juruá, Luiz Augusto Barreiros, informou que o bebê era prematuro extremo, com apenas 30 semanas, pesando apenas 1,7 kg, condição que aumenta o risco de óbito mesmo em ambiente hospitalar. Ele explicou que a dificuldade de sinal telefônico na área e a distância até o local contribuíram para a demora no atendimento.