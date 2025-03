Biancardi e Neymar entram em crise após vídeos comprometedores

O relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar Jr. passa por um momento delicado. Segundo o portal LeoDias, a influenciadora recebeu, na manhã desta quinta-feira (13/3), vídeos do jogador em uma festa realizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, cercado por diversas mulheres.

A situação teria se agravado desde a segunda-feira (10/3), poucos dias depois da semifinal do Campeonato Paulista, partida da qual Neymar não participou.

O atacante do Santos deixou a casa onde estava por volta das 22h, alegando que daria uma carona de helicóptero para um amigo. No entanto, não retornou como esperado, o que gerou descontentamento em Bruna. O jogador voltou apenas na manhã de terça-feira (11/3), tentando apaziguar o clima.

Na noite do mesmo dia, Neymar e Bruna marcaram presença na festa de aniversário de Rafaella Santos, irmã do jogador, em São Paulo. O episódio parecia superado, mas a descoberta dos vídeos da festa fez com que a crise entre o casal voltasse com força. Neymar Pai, que também estava no evento, teria tentado minimizar a situação, alegando que o filho não fez nada de errado.

Até o momento, Neymar Jr. não se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais. O atacante e Bruna Biancardi estão noivos e são pais de Mavie. O casal aguarda a chegada do segundo filho.

O helicóptero do jogador foi visto em uma propriedade no interior de São Paulo na segunda-feira (10/3), onde acontecia uma confraternização organizada por Rafa Motta, amigo de Neymar. A assessoria do atleta nega sua presença na festa, mas admite que a aeronave poderia estar no local.

Mulher chegou com helicóptero de Neymar à festa

Uma mulher misteriosa foi vista chegando de helicóptero na festa com o helicóptero do jogador, como mostram imagens divulgadas pelo Portal Leo Dias.

Uma fonte presente no local informou que o atleta chegou acompanhado de outros três amigos e também presenciou duas vans desembarcando várias mulheres.

A assessoria de Neymar negou que o atacante do Santos estivesse presente na chácara, na ocasião, e afirmou que o helicóptero foi emprestado.