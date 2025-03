Bocalom assina decreto de emergência por conta da enchente e estuda adiamento do início das aulas

O prefeito Tião Bocalom assinou, na tarde desta sexta-feira (14), o decreto de estado de emergência devido à contínua elevação do nível do Rio Acre, que já atingiu 15,33 metros às 15 horas de hoje.

A partir da assinatura do decreto, o governo municipal poderá realizar diversas ações para combater a enchente, entre elas a contratação de pessoal, serviços e insumos, a realocação de funcionários e a agilização da destinação de recursos públicos.

Durante coletiva de imprensa realizada no gabinete do prefeito, Bocalom falou sobre a preparação para a declaração do decreto.

“Infelizmente, a situação está se agravando. Então, quando o rio chegou aos 15 metros, nós já tínhamos os planos para o decreto”, reforçou.

O coordenador municipal da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, forneceu informações mais detalhadas sobre os próximos dias, alertando que o nível do rio pode chegar a 16 metros até o próximo domingo (16).

Ele explicou ainda que, de acordo com os levantamentos feitos pela Defesa Civil, a partir do dia 17 de março as chuvas deverão se intensificar, agravando ainda mais as enchentes.

Sobre a Educação, o prefeito destacou que a possibilidade de adiamento do início do ano letivo será decidida até este domingo (16).