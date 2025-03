Café Cultural promove empreendedorismo materno neste sábado em Rio Branco

O Café do Teatro, localizado na Av. Brasil, 309, Centro de Rio Branco, será palco de mais uma edição do Café Cultural neste sábado, 15 de março de 2025, a partir das 16h. O evento, organizado pela rede Compre de Uma Mamãe (@compredeumamae) e pelo Café do Teatro (@cafe.do.teatro), reunirá exposições de empreendedoras da Rede de Empreendedorismo Materno do Acre, com foco em promover o consumo consciente e o talento das mulheres. A programação incluirá exposições, música, arte e workshops, criando um ambiente para networking e apoio ao empreendedorismo local.

A iniciativa destaca a importância de apoiar mães empreendedoras, oferecendo ao público a chance de adquirir produtos únicos e feitos com carinho, enquanto celebra a força feminina no mercado. “É uma ótima oportunidade para você apoiar o empreendedorismo materno e o consumo consciente”, destacou a organização em um convite publicado no Instagram. Além das exposições, o evento promete um espaço acolhedor para a troca de experiências, unindo cultura e impacto social em um único lugar.

A entrada é gratuita, e os interessados podem comparecer diretamente ao Café do Teatro a partir das 16h. A organização convida a comunidade a prestigiar o trabalho das mães empreendedoras e a celebrar a criatividade e o talento das mulheres do Acre. Para mais detalhes, acompanhe as redes sociais do Café do Teatro e da Compre de Uma Mamãe, onde a programação completa será divulgada.