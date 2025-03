Carlos Alberto de Nóbrega completa 89 anos e ganha comemoração surpresa do SBT

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega assoprou as velinhas nesta quarta-feira (12/3) e recebeu uma comemoração digna de muito carinho pelos colegas do programa humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT.

Pisciano, ele completou 89 anos de idade e seu aniversário não foi esquecido nos estúdios da emissora nesta quinta-feira (13/3).

Ao ver a surpresa feita para ele, o apresentador não se conteve e caiu em lágrimas com o amor da equipe.

Ele aproveitou para citar a força do humorístico, no ar desde 1987 e que até hoje é um dos programas de maior audiência do SBT.